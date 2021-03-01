Fatih Terim'i dolandırmaya çalışanlar polisten kaçamadı (2)

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TUTUKLANDILAR

Ünlü kişi ve iş insanlarını arayarak tekerlekli sandalye, lösemili çocukların tedavisi ve entübe cihazı bağışı bahanesiyle para isteyerek dolandırıcılık yapan Ş.U. ve K.Y., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-03-01 15:24:45



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