Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ ve İstanbul'da, jandarmanın terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlediği operasyonla 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ´a yönelik bugün operasyon düzenledi. Kocaeli ve İstanbul´da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığı´na getirilirken, soruşturma devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Selda Hatun TAN

2021-03-01 17:30:41



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