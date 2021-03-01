DEAŞ üyesi 5 kişi Kocaeli ve İstanbul'da yakalandı

Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen adreslere jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 5 şahsı takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

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