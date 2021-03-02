Gebze Stadı'ndaki yenileme çalışmalarına başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ocak ayında ihalesi yapılan Gebze Alaettin Kurt Stadı yenileme çalışmalarına başladı.

Ocak ayında ihalesi yapılan Gebze Alaettin Kurt Stadı Yenileme Projesi’nde çalışmalara başlandı. Yapı Kontrol ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları bünyesinde başlayan çalışmalar kapsamında stadın mevcut çimlerinin kaldırılması işine başlandı. Stadın yenilenmesi yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olacak. Yer teslimi sonrasında başlayan çalışma kapsamında, stadın mevcut çimlerinin sökülmesine başlandı. Çim sökümü sonrasında büyükşehir belediyesi ekipleri zeminde düzenleme işini gerçekleştirecek. Daha sonrasında ise zemine otomatik sulama sistemi kurulacak.

Yenileme çalışması kapsamında 12 bin 700 metrekarelik alanda bulunan Alaettin Kurt Stadı’nın doğal çimleri, daha dayanıklı FIFA standartlarında 45 mm sentetik çim halı sistemi ile değiştirilecek. Sürekli kullanılabildiği için tercih edilen sentetik çim ile stadın daha aktif bir şekilde kullanılabilmesi sağlanacak.

Işıklandırma sistemi iyileştirilecek

Proje dahilinde atletizm koşu pisti de iş kapsamında daha modern hale getirilecek. IAAF standartlarında yapılacak çalışma ile koşu pisti ve oyun çizgileri de yenilenecek. Mevcut aydınlatmalar elden geçirilip, iki adet yeni ışık direği inşa edilerek statta gece maçlarının oynanabilmesine olanak sağlanacak. Ayrıca stattaki skorbod çalışır duruma getirilecek.

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