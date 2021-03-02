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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobile çarpan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

İHA

Otomobile çarpan tır karşı şeride geçti: 2 yaralı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışıkta duramayarak anayola çıkmak isteyen otomobile çarpan,16 AN 798 plakalı Mercedes marka tır daha sonra karşı şeride geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza sabah erken saatlerde Gölcük D130 Karayolu Değirmendere Kurtuluş mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karamürsel’den İzmit istikametine seyir halinde olan Cemal M. idaresindeki 16 AN 798 plakalı Mercedes marka tır, Değirmendere Kurtuluş mevki'inde kırmızı ışıkta duramayarak Cumhuriyet Caddesi’nden D130 karayoluna çıkmaya çalışan Muzaffer G. idaresindeki 77 BA 150 plakalı Fiat marka otomobile çarparak orta refüjden karşı şeride geçti. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer G. ve yanındaki bulunan Aytekin Ş. yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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