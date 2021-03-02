Enfeksiyon kapan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kocaeli’de yaşayan doğuştan engelli Yiğithan Kurtay (11), kaptığı enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Körfez ilçesinde yaşayan doğuştan engelli Yiğithan Kurtay (11), bir süre önce akciğerlerinden rahatsızlanıp, tedavi altına alınmıştı. Enfeksiyon kapan ve durumu ağırlaşan Kurtay, Kocaeli’den İstanbul’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Durumu daha da kötüleşen Kurtay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yiğithan'ın cenazesi, Körfez Yeniyalı Merkez Cami'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Derince Toylar Köyünde toprağa verilecek.

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