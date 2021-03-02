Körfez'e yeni bilgi evleri

Körfez Belediyesi, öğrencilere yönelik projeler kapsamında ilçe genelinde iki yeni bilgi evini hayata geçirdi.
Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Akademi Lise ve Bilgi Evleri dışında ilçe genelinde çocukların bilgiye daha rahat ulaşımı ve bilgilerini pekiştirmeye kolaylık sağlamak adına yeni bilgi evleri kazandırıyor. Bu kapsamda da Fatih Mahallesi’nde muhtarlık binası üstünde ve farklı bir bölgede bilgi evi için hazırlıklar tamamlandı. Günün teknolojik şartlarına uygun şekilde yenileyerek Bilgi Evi’ne dönüştürülen yapılar içerisinde, 32 öğrenci kapasiteli EBA Destek Sınıfı, 5 adet derslik, atölye ve bilgisayar odası bulunuyor. Coronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim gören çocuklar düşünülerek hayata geçirilen Bilgi Evi, imkanı olmayan öğrencilere imkân sunarak, bilgiye ulaşımları kolaylaştırılacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.