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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı

İHA

Kafe ve restoranlar müşteri almaya başladı

Bakanlar kurulunun dün akşam aldığı kararlar neticesinde kafe ve restoran gibi işletmeler sabah 07.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşteri almaya başladı. Alınan karar sonrasında Kocaeli’deki kafe ve restoranlar da yüzde 50 kapasiteyle sınırlı olmak üzere müşteri almaya başladı.
Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ve kısıtlamalar iller bazında kademeli olarak azaltılıyor. 4 gruba ayrılan risk haritasında Kocaeli yüksek riskli iller arasında bulunuyor. Bu kapsamda Kocaeli’de bulunan restoran, kafeterya, kıraathane, kafe ve pastane gibi işletmeler 07.00 ile 19.00 arasında yüzde 50 kapasite ile müşteri alabiliyor. Yasakların kalkmasının ardından Kocaeli de bulunan kafe ve restoranlar kepenklerini tekrar açtı. Açılan mekanlara bugün itibari ile tekrar müşteri gelmeye başladı.

"Kafeler kapalı diye üzülüyordum"
Yasağın kalkmasının ardından pastanede kahvaltısını yapan Orhan Duman, “Çay içmeyi seviyorum, çay içmek benim hobim. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, kendisine çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandan beri kafeler kapalıydı. İşe giderken üzülüyordum. Sabahları kahvaltı yapamıyorduk. Açılmasından dolayı çok memnunum. Hijyen kurallarına da dikkat edersek bundan sonraki süreç bizim için daha iyi olur inşallah. Allah sonumuzu hayır etsin" dedi.

"Müşterileri memnun etmek için elimizden geleni yapacağız"
İzmit’te bulunan bir pastanede salon şefi olarak çalışan Rakip Öztaş, müşterileri memnun etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek "Yaklaşık 10 yıldır burada çalışıyorum. Açıldığı için çok mutluyuz, uzun zamandır kapalıydı. Zor durumda olan arkadaşlar vardı. Açılması herkes için iyi oldu. Hijyen kuralları altında açılmasını istiyorduk. Önlemlerimizi aldık sosyal mesafe olsun, dezenfektan olsun, gelen müşterimize HES kodunu soruyoruz, onları memnun etmek için elimizden geleni yapacağız. Daha önce de açılıp kapandığı zaman uygulamamızı yapmıştık, mesafemize çok dikkat ediyoruz, her masada mutlaka el dezenfektanı var. Yaklaşık 34 aydır kapalıydı, tezgah kısmı çalışıyordu ama restoran kısmı kapalıydı" diye konuştu.

"Zarar etsek de hizmeti sürdürdük"
5 yıldır yemeiçme sektöründe görev yaptığını ifade eden Erkan Demiray ise sözlerine şöyle devam etti:
"Zaten kapalı olan dönemde de tezgahımız açıktı. Bugün itibariyle zaten tamamen salonları yüzde 50 kapasite ile servise açtık. Tamamen azaltılmış masalarla, tamamen hijyen kurallarına uygun olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Dezenfektanlarımız, kapıda QR koduyla HES kodu sorgulayan arkadaşlarımız ve hijyen bardaklarımız ile tamamen hizmete açılmış bulunmaktayız. Biz 1941'den beri hizmet veren bir kuruluşuz. Bu süreçte ticari olarak değil de, daha çok insanlara hizmet vermek adına tezgahımız açıktı. Bu süreçte zarar etsek de, hizmeti devam ettirdik. İnsanlar daha çok dikkat ederse biz de süreci tamamen zayiatsız atlatırız"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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