Kocaeli’de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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