FETÖ´nün TSK yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ´nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik bugün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2021-03-02 13:05:25



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