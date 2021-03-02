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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de polis ekipleri, uygulama sırasında kumanyalarını martılarla paylaştı. Polislerin attığı ekmekleri martılar yedi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı´nda uygulama yaptı. Sahilde öğle yemeklerini yiyen polisler, kumanyalarını martılarla paylaştı, onlara ekmek attı. Bu sırada uygulama noktasında sırada bekleyen bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla martılara ekmek atan polisleri görüntüledi. Emniyet Müdürlüğü görüntüleri sosyal medya hesabından, "Polis zalime çelik yumruk, mazluma kadife eldivendir" sözleriyle paylaştı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-03-02 13:58:52



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