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Polisi öldürmek istedi, 'Bir daha yapacak mısın' sorusuna 'Söz veremem' dedi Polisi öldürmeye çalışan genç kızın ifadeleri kan dondurdu "Onu öldürürsem artık beni takip etmeyeceğini düşündüm"

İHA

Polisi öldürmek istedi, 'Bir daha yapacak mısın' sorusuna 'Söz veremem' dedi Polisi öldürmeye çalışan genç kızın ifadeleri kan dondurdu "Onu öldürürsem artık beni takip etmeyeceğini düşündüm"

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde polis memuruna makasla saldırarak öldürmeye çalışan 17 yaşındaki genç kız, mahkeme heyetinin, 'Bir daha yapacak mısın?' sorusunu, 'Net bir şey söyleyemem, söz veremem' diyerek yanıtladı.
Olay, 5 Temmuz 2020 tarihinde Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, E.İ.V. (17), polis merkezinin bahçesindeki polis memuru M.G.'nin yanına giderek, 'seni öldürmem lazım' deyip, elindeki makasla M.G.'nin karnına ve göğsüne saplamaya çalıştı. Polis memuru, genç kızın elinden makası almaya çalıştığı esnada ise şüpheli E.İ.V.'nin parmağı kesildi. Sanığın elindeki makası alan polis memuru M.G., sanık E.İ.V'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

"Bir daha öyle bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum"
'Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs etme' suçundan yargılanan sanık E.İ.V.'nin Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Savunmasında olay gününü anlatan sanık, "Polislerin hakkımda konuştuğunu hissettim. Olay tarihinde polis memuruna makas ile saldırdığım doğrudur. Onu öldürürsem artık beni takip etmeyeceğini düşündüm. Polislerin beni takip ettiğini düşünüyorum. Ben bir kez intihar etmeye çalıştım. İntihar girişimimden sonra 3 kez hastanede tedavi gördüm. Saldırdığım polis memurunu tanımıyorum. Bir daha öyle bir şey yapar mıyım? Bilmiyorum. Bir şey söyleyemem, söz veremem" dedi.

"Psikolojik tedavi görmektedir"
17 yaşındaki sanığın gerçeklik algısının bozuk olduğunu söyleyen Pedagog Gülçin Karsavuran Türkkal, "Duruşmaya girmeden
önce E.İ.V. ile konuştum. Kendisi psikolojik tedavi görmektedir. İfadesi ve anlatımı itibari ile yaşıtları ile aynı fiziksel ve ruhsal gelişime sahip olduğu kanaatindeyim, ancak psikolojik açından sorunları olabilir. Ailesinin yanından ayrılması veya alınması halinde daha ciddi sıkıntılar doğabilir. Başkalarına zarar verebilir. Danışmanlık tedbirlerinin uygulanması kanaatindeyim" diye konuştu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık E.İ.V.'nin tedavi gördüğü hastaneden dosya beklenilmesine ve İstanbul Adli Tıp kurumundan cezai ehliyeti kurul raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı ertelendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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