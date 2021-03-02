Otomobilin çamurluklarından 27,5 kilo 'eroin' çıktı

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de, TEM yolunda takibe alınarak durdurulan otomobilde yapılan aramada, çamurluklardaki bölmelere gizlenen 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TEM yolunda takibe aldığı otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpeğin çamurlukların olduğu kısımda tepki vermesi üzerine araç emniyet müdürlüğünün garajına çekildi. Otomobilin ön çamurlukları sökülürken, oluşturulan bölümlere konulan 77 paket halinde 27 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2021-03-02 18:23:08



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