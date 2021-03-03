Kartepe Meclisinnde Tugay Adak unutulmadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleşen Mart ayı olağan meclis toplantısında, intihar ederek yaşamın yitiren CHP’li meclis üyesi Tugay Adak’ın fotoğrafı koltuğuna konuldu.

Kartepe Belediyesi’nin Mart Ayı olağan meclis toplantısı Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında 8 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclis toplantısı öncesinde Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, “Bugün hüzünlüyüz. Hep birlikte bir kardeşimizi çalışma arkadaşımızı kaybettikten sonraki ilk meclisimiz. Tugayımızı kaybettik. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabırlar versin. Tugayı özleyeceğiz. Çok güzel bir kardeşimizdi. Onu unutmayacağız. İnanın cümleler insanın boğazında düğümleniyor” dedi.

“Yeni normalleşme sürecine başladık” diyen Başkan Kocaman, “Kocaeli olarak riskli bir bölgedeyiz. Biraz daha hassasiyet içerisinde olmalıyız. Tedbirlerimize dikkat etmeliyiz. Belediye olarak ilçemiz genelinde sosyal hayat ve iş hayatında kurallara uyulmasını gereken tedbirlerin alınmasını istiyoruz. Yaz ayı gelmektedir. Çalışmalarımız hızlanacaktır” açıklamasında bulundu.

Toplu sözleşme görüşmelerinin anlaşmayla noktalandığını belirten Başkan Kocaman, “Sendikamızla anlaşma sağlayarak imzalarımızı attık. Evli, iki çocuklu ve en düşük ücretli bir işçimizin giydirilmiş maaşı 4.600 TL olmuştur. Karşılıklı iyi niyet ve güven çerçevesinde geçirdiğimiz süreç sonunda en önemli kazanımımız işçimizin mutluluğu ve gülümsemesidir. Tüm işçi kardeşlerimize, ailelerine ve Kartepemize hayırlı, bereketli olsun. Bundan sonra daha disiplinli, verimli ve çalışkan olarak işlerimize odaklanacağız” diye konuştu.

Meclis gündeminde yer alan İstasyon Mahallesi, Rahmiye 31. Bölge, Sarımeşe 28. Bölge, Eşme Mahallesi uygulama imar planı değişikliği ile evsel atık bertaraf tarifeleri maddeleri oy birliği ile kabul edildi. Meclis gündemine gelen Arslanbey OSB Sanayici ve İşadamları tarafından 145 bin TL şartlı bağışın Kartepe genelinde faaliyet gösteren kahvehane ve çay ocağı ruhsatlı 145 adet iş yeri sahibine dağıtılması mecliste oy birliği ile kabul edildi.

Tüm meclis üyelerinin ortak teklifi ve kararı ile meclis gündemine alınan Kartepe Belediyesi meclis üyesi Tugay Adak’ın adının yaşatılması maddesi oy birliği ile kabul edildi. İntihar ederek yaşamını kaybeden CHP’li meclis üyesi Tugay Adak’ın adının doğduğu, yaşadığı yerde yaşatılacağını açıklayan Kartepe Belediye Başkanı Kocaman, bir Futbol sahasına Tugay Adak’ın ismi verildiğini söyledi. Tugay Adak’ın oturduğu koltuğa karanfil içerisinde fotoğrafı konuldu.

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