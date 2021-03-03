Kocaeli’de esnafa üçüncü destek ödemeleri yatırılmaya başlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında esnaf kartlara üçüncü ödemeler yatırılmaya başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2. Dönem Pandemi Destek Paketine başvuran 6 bin 500 esnafa, ‘esnaf tanımlı’ 41 Kart dağıttı. Dağıtılan 41 Kartlara 3. ödemeler yatırılmaya başlandı. Kocaeli’nde ikamet eden, 18 yaşından büyük olan, şahıs veya basit usule tabii vergi mükellefi olması ve işletmenin faal durumda olması gibi şartları karşılayan esnaflara ikinci ödemeler yapıldı. Mart ayı ödemesi kapsamında Bin TL’lik 3 ödeme 41 Karta yatırılmaya başlandı. Daha öncede Ocak ve Şubat aylarında Bin TL’lik ödemeler kartlara yatırılmıştı.

2. Dönem Pandemi Destek Paketi kapsamında esnaf Kart sahiplerine aylık bin TL tutarında Ocak, Şubat ve Mart aylarında destek verildi. Esnafa yapılan destekle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaelililere pandemi döneminde 238,6 milyonluk destek vermiş oldu.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “2020 yılının Mart ayından itibaren ülkemizde Covid19’la mücadele başladı. Biz üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Ocak, Şubat ve Mart aylarında Bin TL’lik ödemeler yaptık. Bugün itibariyle 3. ödemeler 41 Karta yatırılmaya başladı. 2 Mart itibariyle yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında esnafımız kepenklerini açtı. Yeni bir başlangıç yapan esnafımıza hayırlı kazançlar diliyorum. İnşallah daha güzel günler bizleri bekliyor. Biz her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.

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