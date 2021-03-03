Başiskele Meclisi’nde 8 gündem maddesi görüşüldü

Başiskele Belediyesi Mart ayı meclis toplantısında, 8 gündem maddesi görüşüldü.

Başiskele Belediyesi Mart ayı 3. olağan meclis toplantısı, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve belediye personelleri katıldı. Açılış ve yoklamanın ardından bir önceki birleşime ait karar tutanağının üyelere dağıtılmasıyla toplantı başladı. Muhalefet meclis üyelerinin iki önergesi okunduktan sonra 8 maddelik gündeme geçildi. Gündemin ilk maddesi olan Barbaros Mahallesi’nde yapılması planlanan Başiskele Halk Kütüphanesi için imar planı değişikliğiyle ilgili İmar Komisyonu Raporu görüşüldü.

Oylama öncesi kütüphane projesi hakkında mecliste bir konuşma yapan Başkan Özlü, “İlçemizde bir kütüphane eksikliğini uzun zamandır yaşıyorduk. Bu projemizi herhangi bir hizmet satın almadan tamamen kendi imkanlarımızla belediyemiz bünyesindeki mimar arkadaşlarımızın aylarca özenle çalışmasıyla hep birlikte binamızı tasarladık ve tasarruf sağladık. Barbaros Mahallesi ilçemizin nüfusu en kalabalık mahallesi. Ayrıca kütüphanemizi yapacağımız yer de bir çok mahallesine yürüme mesafesinde merkezi bir noktada bulunacak. Kütüphane projemizi en kısa zamanda bitirmeyi düşünüyoruz. Modern bir tarzda yapacağımız kütüphanemiz geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte olacak. İçerisinde kafeterya da bulunacak kütüphanede isteyen çayı ve kahvesiyle birlikte kitap okumanın keyfini yaşayacak” dedi.

Başkan Özlü'nün açıklamalarının ardından meclis gündeminin 1. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Başiskele Belediyesi'nin 2. gündem konusu ise yine gençlere yönelik bir proje oldu. İlçedeki gençlerin ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun bir gençlik ve kültür merkezi hazırlayan Başiskele Belediyesi, gündemin ikinci maddesinde gençlik merkezinin yapılacağı yerde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nce hazırlanan yapılaşma koşullarında uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar Komisyonu Raporu görüşüldü.

İlçede gençlere ve çocuklara büyük değer veren Başkan Özlü, ilçeye kazandıracakları Başiskele Gençlik ve Kültür Merkezi ile ilgili kısa bir açıklamada bulundu. Özlü, bu projenin de yine belediyenin kendi imkanlarıyla yapıldığını vurgulayarak, "Bu projemize başlar başlamaz AK Parti Kocaeli Milletvekillerimiz ile birlikte Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'nu ziyaret ettik. Şu anki haliyle 10 ila 12 milyon arasında bir proje olacak. Ama içerisindeki fonksiyonlarına göre bu rakamlar biraz değişebilir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile yaptığımız protokol karşılığında destek alacağız. Ayrıca değerli bakanımıza projelerimizi anlatırken çocuk kütüphanemiz projemizden bahsettik. Sağ olsunlar ona da bir destek verdiler. Ben sizlerin huzurunda ilçemize yaptığı yatırımlardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanımıza ve bize destek veren milletvekillerimize şahsım ve Başiskeleli tüm hemşehrilerim adına meclisimizden de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, Gençlik ve Kültür Merkezi projesinin önümüzdeki Mayıs ayında yapım ihalesine çıkabileceklerini ve gelecek yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda da hizmete açabileceklerini söyledi. Başkan Özlü'nün açıklamalarının ardından gündemin 2. maddesi oylandı ve tüm meclis üyelerinin kabul oylarıyla meclisten geçmiş oldu. Demokratik bir ortamda verimli bir şekilde geçen Başiskele Belediyesi Mart ayı Meclisi'nde 3. 7. ve 8. gündem maddeleri oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4. maddesinin süre uzatımı ile 5. ve 6. maddenin İmar Komisyonu'na havalesi yine oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi'nin gelecek ayki meclis toplantısının 6 Nisan Salı günü saat 15.00'te yapılmasına karar verildi.

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