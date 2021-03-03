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310 kilogram eroinle yakalanan uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

İHA

310 kilogram eroinle yakalanan uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kocaeli’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tırın dorsesine gizledikleri bin 800 paket içerisindeki 310 kilogram eroinle yakalanan 3 kişiye ceza yağdı.
Kocaeli Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılında yaptıkları çalışmalarda Kocaeli üzerinden İstanbul'a giden bir tırda uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını tespit edildi. Yapılan tespitin ardından tırda yapılan aramada dorse içerisine zulalanmış halde bin 800 paket halinde 310 kilogram eroin ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili Nihat K., Abdullah Ç. ve Salahattin K. Cemalettin M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Suçu benim üstüme atıyorlar"
Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, görülmeye devam etti. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılanan tırdaki uyuşturucunun sahibi olduğu iddia edilen Nihat K., tır sahibi Abdullah Ç. ve tır sürücüleri Cemalettin M. ile Salahattin K. hakkındaki davada karar verildi. Duruşmada savunma yapan Cemalettin Metin, "Benim uyuşturucu ile hiçbir ilgim olmadı. Özellikler diğer sanıklar suçu benim üzerime atarak iftirada bulunuyorlar. Benim tek hatam onların yanında işçi olmam. Biz battaniye ticareti yapıyorduk. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanıklara ceza yağdı
Nihat K. isimli sanık ise suçlamaları kabul etmeyerek, uyuşturucu ile bağının olmadığını iddia etti. Sanıkların son sözlerini yapmasının ardından mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan Nihat K.'ye 16 yıl 10 ay 19 gün hapis cezası ve 225 bin TL para cezası, Cemalettin M. ve Salahattin K.'ye ise 30'ar yıl hapis cezası ve 420 biner TL para cezası verdi. Tır sahibi Abdullah Ç.'nin ise beraatine karar verildi.

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