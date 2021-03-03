İhtiyaç sahiplerinin sınav ücretleri Büyükşehir'den

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek ihtiyaç sahibi öğrencilerin 180 TL sınav giriş ücretlerini karşılıyor.

Kocaeli'de Yükseköğretim Kurumları Sınavına hazırlanan ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin yardımına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi koştu. Belediyenin sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi 638 öğrencinin sınav ücretleri Büyükşehir tarafından ödendi. Destek kapsamında Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından toplamda 114 bin 840 TL ödeme yapıldı.

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