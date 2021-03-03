Gezici Kütüphane Yeniden Başiskele’de

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen gezici kütüphane, Başiskele’de kitapseverlerle yeniden buluştu.

Başiskele Belediyesi’nin koordinesiyle yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Barbaros Mahallesi Semt Meydanı’nda yeniden hizmet vermeye başlayan gezici kütüphane her Çarşamba 10.0015.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak. Korona virüs Salgını dolayısıyla kapalı mekânlara ve kütüphanelere gidemeyen vatandaşların daha temiz ve hijyenik şartlarda kitap okumalarını sağlamak amacıyla hizmet veren gezici kütüphaneye ilk günden kitapseverler yoğun ilgi gösterdi. Okumayı ve araştırmayı seven Başiskeleliler, kütüphaneden aldıkları kitapları semt meydanında açık alanda banklara oturarak kitap okumanın keyfini sürdüler.

Kocaeli Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Halk Kütüphanesi bünyesinde faaliyet gösteren gezici kütüphanede yaklaşık 2 bin kitap, eğitici ve öğretici amaçlı kullanılmak üzere LCD televizyon, DVD oynatıcı, internet bağlantısı bulunan dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, okurlar için tasarlanmış oturma grubu yer alıyor.

Vatandaşların sadece basılı bilgi kaynaklarına değil, elektronik ortamda sunulan bilgilere de erişebilmelerini sağlayan kütüphanede, vatandaşlar görevlilerin yardımıyla edevlet uygulamalarını da kullanarak işlemlerini kolaylıkla yapabiliyorlar.

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