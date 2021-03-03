Silahla vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı evden gelen silah sesi sonrasında vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, 25 yaşındaki S.K. isimli genci, silahla vurulmuş halde buldu. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen S.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane morgunda işlemleri tamamlanan S.K.’nın cansız bedeni, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

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