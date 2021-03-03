TFF 3. Lig: Darıca Gençlerbirliği: 0 - Belediye Kütahyaspor: 1

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TFF 3. Lig 2. Grup 24. hafta mücadelesinde Darıca Gençlerbirliği kendi sahasında ağırladığı Belediye Kütahyaspor’a 10'lık skorla mağlup oldu.



Stat: Darıca İlçe Stadı

Hakemler: Tolga Tugay İnan xx, Mutlu Çiğdem xx, Melih Tan xx,

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan xx, Mahmuthan Samet Acar xx, Berat Eyüpoğlu xx, Baha Kısacık x, Selman Sevinç x (Ahmet Özer dk. 65 x), Erdem Dikbasan x (Ahmet Kutluer dk. 78 x), Onuray Köse x (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 77 x), Metin Güler xx, Yusuf Bildik xx, Emre Alan xx (Faik Kartal Duran dk. 86 ?), Fahrettin Bıyıklı x,

Yedekler: Gürkan Hervenik, Halil İbrahim Şagar, Hüseyin Seylığlı

Teknik Direktör: Özcan Sert

Belediye Kütahyaspor: Osman Mert Göktepe xx, Murat Demirezen xx, Emrah Dağ xx, Enes Nalbantoğlu xx (Hazarhan Karaca dk. 88 ?), Tuncay Fındıkçı x (Ömer Yanık dk. 81 ?), Güven Güneri xxx (Ali Han Aydın dk. 80 ?), Ahmet Üner xx, Erdem Onur Beytaş xx (Muhammet Enes Gök dk. 82 ?), Emir Miray Köksal xxx, Fatih Aydın xx, Alican Tez xx (Bora Taşdemir dk. 87 ?)

Yedekler:Doğukan Özçimen, Umut Kadir Kiraz,

Teknik Direktör: Polat Çetin

Gol: Güven Güneri (dk. 58) (Belediye Kütahyaspor)

Sarı Kartlar: Fahrettin Bıyıklı, Onuray Köse, Yusuf Bildik (Darıca Gençlerbirliği), Bora Taşdemir, Mert Göktepe, Hazarhan Karaca (Belediye Kütahyaspor)

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