Baba- oğul birer gün arayla koronavirüsten öldü

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Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, Sümmani Kale (63) ile babası Alaaddin Kale (83) koronavirüs nedeniyle birer gün arayla yaşamlarını yitirdi.

Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi'nde yaşayan Sümmani Kale ile babası Alaaddin Kale koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yoğun bakıma alınan Sümmani Kale dün yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası Sümmani Kale´nin cenazesi bugün toprağa verildi. Babası Alaaddin Kale de bugün yaşamını yitirdi. Alaaddin Kale´nin cenazesi ise yarın toprağa verilecek.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI

2021-03-03 17:35:52



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