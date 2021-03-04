Gebze´de 520 hak sahibine tapuları verildi



GEBZE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki 520 hak sahibine tapularını verdi.

Gebze Belediyesi, mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu çözüme kavuşturuyor. Bu kapsamda Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi´nde düzenlenen tapu teslim töreninde, Pelitli Mahallesi konut ve ticaret alanındaki 520 hak sahibine tapuları verildi. Törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve hak sahipleri katıldı.

HEDEF, YIL SONUNA KADAR 30 MİLYON METREKARE ALAN

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Seçimlerden sonra hiç beklemeden başladığımız tapu sorunun ortadan kaldırılması çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Mart ayı sonunda yaklaşık 30 milyon metrekare alanda imar uygulaması çalışmasını tamamlamış olacağız. Hedefimiz yıl sonuna kadar tapu sorununu ilçe gündeminden çıkarmak" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise, "Zinnur Bey belediyeciliğin en zor işlerinden olan imar uygulamalarını büyük bir titizlikle, hızla yerine getiriyor. Zinnur Bey´in alana hakimiyetiyle bu işlemler hızla çözülüyor. Belediyecilikte imar uygulamaları, sonra altyapı son olarak da üst yapı çalışmaları gelir. İmar çalışmalarının ne kadar kıymetli olduğu buradan da anlaşılır" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Haluk TURGUT

2021-03-04 11:19:27



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