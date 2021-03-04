Koronavirüsten ölen baba-oğul toprağa verildi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede bir gün araya hayatını kaybeden Sümmani Kale (63) ve babası Alaaddin Kale (83) yine bir gün arayla toprağa verildi.
Körfez ilçesi Çamlıtepe Mahallesi´nde yaşayan Sümmani Kale ile babası Alaaddin Kale'nin, görülen semptomlar üzerine yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alınan Sümmani Kale önceki gün, babası Alaaddin Kale ise dün yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Sümmani Kale´nin cenazesi dün Körfez Merkez Mezarlığı´nda defnedildi. Oğlundan bir gün sonra hayatını kaybeden Alaaddin Kale´nin cenazesi ise vasiyeti üzerine bugün öğleyin kılınan cenaze namazının ardından İlimtepe Mezarlığı´nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Nabi YAZICI
2021-03-04 14:32:30
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