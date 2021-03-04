Kocaeli'de uyuşturucu satıcılarına operasyon

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda kentin işlek cadde ve sokaklarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen, aralarında kadınların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2021-03-04 14:51:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.