Gençleri zehirleyen torbacılara operasyon: 8 gözaltı Adliyeye sevk edilen şüpheliler basın mensuplarına sataştı

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Kocaeli'de gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda "torbacı" olarak tabir edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına sataştı.

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