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2. Lig: Kocaelispor: 3 - Niğde Anadolu FK: 1

İHA

2. Lig: Kocaelispor: 3 - Niğde Anadolu FK: 1

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, sahasında ağırladığı Niğde Anadolu FK’yı 31 mağlup etti.

Stat: Kocaeli
Hakemler: Mustafa Aydın xx, Arif Dilmeç xx, Kadir Akıllı xx
Kocaelispor: Bayram Olgun xx, Musa Nizam xx (Numan Çürüksu dk. 86 ?), Yiğitali Bayrak xx (Furkan Gedik dk. 82 ?), Murat Cem Akpınar xx, Gökhan Meral xxx, Bahri Can Avcı xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx, Benhur Keser xx (Mervan Yusuf Yiğit dk. 82 ?), Mesut Özdemir xx, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Bahattin Köse dk. 78 ?), Burak Süleyman xx (Dilaver Güçlü dk. 78 ?)
Niğde Anadolu FK: Ali Emre Yanar x, Rıza Efendioğlu x, Birhan Vatansever x (Mustafa Emirhan Özyaşar dk. 78 ?), Metehan Yılmaz xx, Tolgahan Mulla Çiçek xx, Hüseyin Altuğ Taş x (Berkin Taşkın dk. 46 x), Aykut Çolakoğlu xx, Ferhat Katipoğlu xx, Fatih Aktay xx, Onur Taha Takır xx (Altar Han Hidayetoğlu dk. 82 ?), Polat Abay x (Yücel Candemir dk. 46 x)
Goller: Gökhan Meral (dk. 10), Tahir Babaoğlu (dk. 63 ve 65) (Kocaelispor), Fatih Aktay (dk. 82) (Niğde Anadolu FK)
Sarı Kartlar: Musa Nizam (Kocaelispor), Rıza Efendioğlu, Berkin Taşkın (Niğde Anadolu FK)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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