FETÖ operasyonunda 7 kişi serbest bırakıldı

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Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan eski askeri okul öğrencisi 7 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda eski askeri okul öğrencisi 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 4’ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. İşlemleri sonrasında 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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