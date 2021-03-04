Yüksek riskli iller arasındaki Kocaeli'de korona virüs denetimleri sürüyor

Yüksek riskli iller arasında yer alan Kocaeli’de vatandaşların rehavete kapılmasına, yapılan denetimlerle izin verilmiyor.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün il genelinde sık sık sürdürdüğü denetimler yeni kontrollü normalleşme sürecinde de devam ediyor. Yüksek riskli iller arasında yer alan Kocaeli'de korona virüs denetimleri sürdürerek vatandaşlar uyarılıyor, korona virüs ihlallerine izin verilmiyor. Bu kapsamda İzmit ilçesinde gerçekleştirilen korona virüs denetimine Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da katıldı. Yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ekiplere eşlik eden Tipioğlu, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlatarak, esnafla sohbet etti Denetim sırasında bir esnaf Tipioğlu ve şube müdürlerine kolonya ikram etti.



“Temel maksadımız farkındalık oluşturmak”

Denetimlerle ilgili bilgiler veren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Tipioğlu, farkındalık oluşturmak için sokaklarda denetimlere katıldığını belirterek, “Yeni bir kontrollü sosyal hayata girmiş durumdayız. Buna dikkat çekmek, vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik konusunda farkındalık oluşturmak noktasında emniyet teşkilatı olarak arkadaşlarımızla birlikte cadde ve sokaklara çıktık, temel maksadımız farkındalık oluşturmak” dedi.



"Çok ciddi tedbirler alıyoruz, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz”

Vatandaşların tedbirler konusunda daha hassas olmaları gerektiğini belirten Tipioğlu, “Ümit ediyorum ki bu kontrollü sosyal hayatta bütün vatandaşlarımız üzerlerine düşen görevleri ve tedbirleri hakkıyla yerine getirir ve bir an önce özlediğimiz, ülkece özlediğimiz, milletçe özlediğimiz normal hayata dönebiliriz. Bunun için de biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Buna dikkat çekmek için biz de sokaklardayız. Emniyet teşkilatı olarak pandeminin, bulaşın yayılmaması noktasında ülkemizde görüldüğü ilk olan 11 Mart’tan itibaren çok ciddi tedbirler alıyoruz, çok ciddi çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

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