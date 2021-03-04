Gençleri zehirleyen 5 torbacı tutuklandı

Kocaeli'de gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Kocaeli'de uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda "torbacı" olarak tabir edilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri arasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı. 1’ine elektronik kelepçe ile ev hapsi cezası verildi, 1’ine adli kontrol, diğeri ise serbest bırakıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.