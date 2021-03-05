Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı

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Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te açık bir otoparkta bırakılan sırt çantası endişeye neden oldu. Fünye ile patlatılan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Sabah saatlerinde, Sabancı Kültür Merkezi arkasında bulunan otoparkta ağaç altına bırakılan sırt çantasını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çantanın çevresinde güvenlik önlemi alarak sahil yolunu ulaşıma kapattı. Bomba imha uzmanı, koruyucu kıyafetlerini giyerek sırt çantasına fünye takıp patlattı. Çantanın kadın kıyafetleri çıktı. Çantayı bir kişinin unuttuğu düşünülürken, yol ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2021-03-05 10:40:07



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