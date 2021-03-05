Kocaeli'de kaza: 1 yaralı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde park halindeki kamyona yaslandığı sırada, aracın çalıştırılması sonucu dengesini kaybedip, ayağı kamyonun arka tekerleği altında kalan şahıs yaralandı.

Kaza, Merkez mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir içecek firması için 77 AAB 786 plakalı kamyonuyla dağıtıma çıkan sürücü Hakan K., Fevzi Çakmak Caddesi'ne aracı park etti. Muavin Murat Ç. ise park halindeki kamyona yaslandığı sırada, sürücü Hakan K'nın kamyonu çalıştırması sonucu dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayağı kamyonun arka tekerleği altında kalan Murat Ç., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu ambulansa alınarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



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