Başiskele'de Covid-19 denetimleri sürüyor

Başiskele ilçesinde Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katılımıyla korona virüs tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs ile mücadele kapsamında başlattığı, Dinamik Denetim Süreci'nde tüm Türkiye’de olduğu gibi Başiskele genelinde iş yerleri denetlendi. Başiskele Kaymakamlığı koordinesiyle "hedef mavi" sloganıyla yapılan denetimlere, Kaymakam İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Arslan ve İlçe Jandarma Komutanı Gürbüz Göksu de katıldı.

İlçede 13 ayrı bölgede emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve diğer kamu kurum kuruluşları amirleri ile personellerinden oluşan toplam 39 denetim ekibi 300 görevli personelle yeni kontrollü normalleşme sürecinde tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde sokak ve caddelerde, iş yerlerinde denetimler yapılarak, maske, hijyen ve sosyal mesafe hususlarında esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Denetimlerde salgınla mücadelede kurallara uyulmasının hassasiyeti de vurgulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.