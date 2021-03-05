Çayırova’da kontrollü normalleşme sürecinde denetim ekibi artırıldı

Çayırova Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde ilçede denetimleri daha da sıklaştırmak için ekip sayısını artırdı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, denetimleri artırmak için Zabıta Müdürlüğü ekibine takviye yapılan belediye personeliyle, kültür salonunda bir araya geldi. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı gereği belediye bünyesinde de ekip sayısının artırıldığını ifade eden Başkan Çiftçi, virüsle bir yıldır canla başla mücadele ettiklerini, vefa destek ekibi kurduklarını ve vatandaşların en az etkilenmesi için seferberlik ilan ettiklerini söyledi. Denetim ekibinden özveri isteyen Çiftçi, "Amacımız vatandaşlarımızı cezalandırmak değil, süreci anlatarak maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapmak. Çayırova’da süreci en az hasarla atlatmak için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Sahaya çıktığınızda vatandaşlara selamımı iletin ve her zaman yanında olduğumuzu söyleyin" dedi.

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