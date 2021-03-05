Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde Osman T. (65) barışma isteğini reddeden ayrı yaşadığı eşi Naciye T.´yi (48) satırla yaraladı. Vücuduna 10 satır darbesi alan Naciye T. tedaviye alınırken, gözaltına alınan Osman T. ise tutuklandı.
Olay, önceki gün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak´ta meydana geldi. Naciye T.'yi sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.´nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.´nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T.´yi yakaladı. Osman T.´nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu.
Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT
2021-03-05 15:28:49
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.