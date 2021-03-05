Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama

İHA

Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros ürünlerinin bulunduğu lojistik deposunda işten çıkarılan 25 kadın işçi, tacize uğradıklarını iddia ederek araç giriş çıkışına engel olmuştu. Söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklamada bulunan UsGrup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, kadınların kurgu oluşturup, sayısız iftirada bulunduğunu ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, sürecin artık yargıya taşındığını açıkladı.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bulunan Migros Şekerpınar deposunda çalışırken sendikaya üye olan ve ardından, mesajla ücretsiz izne çıkarılan işçilerin daha sonra iş akitleri feshedildi. İş yerinden 29 kodu ile (işçinin ahlak dışı davranışları sebebiyle çıkartılması) ile işten kovulduklarını belirten kadın işçiler, sendikaya üye olduktan sonra kendilerine mobbing ve taciz uygulanmaya başladığını söyledi. Depoya araç giriş, çıkışını kapatan kadın çalışanlar, sloganlar atarak seslerini duyurmak istiyor. Ayrıca kendilerine cinsel tacizde bulunanların olduğunu ileri süren kadın çalışanlar, kendilerini taciz eden kişilerin işten çıkarılmasını talep ediyor.

"Gerçek dışı bir algı oluşturmaya çalışıyorlar"
UsGrup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri tarafından, son dönemde şirkete yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin yazılı açıklamada bulunuldu. Söz konusu iddiaların, şirket yönetimi tarafından büyük bir üzüntü içinde takip edildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Kadın emeğinin yüceltilmesi gereken 8 Mart Kadınlar Günü’nün, tüm kadın çalışanlarımızı hayal ürünü iddialarla utandıracak, emeğini hiçe sayacak, yakışıksız bir üslup ile maksatlı çabalara alet edilmesini kınıyoruz. Şirketimiz tarafından işletilen Gebze lokasyonunda görevli 23 kişi, iş ve çalışma düzenini bozucu ve etik iş anlayışına uymayan hareketlerde bulunmaları ve tüm uyarılara rağmen bu tutumlarını sürdürmeleri sebebiyle, işten çıkarılmak zorunda kalınmıştır. Yine bu kişiler, sürecin tarafı olmayan kişilerin kasıtlı yönlendirmeleri ile yalnızca Gebze Dağıtım Merkezinde değil, hizmet verdiğimiz şirketin mağazalarında da kasa işlemlerini yavaşlatacak ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayacak şekilde çeşitli eylemler yapmışlardır. Alınan her türlü tedbir ve önlemleri yok sayarak, tacizden, hijyen şartlarına kadar birçok konuda tamamen kurgu oluşturup sayısız iftirada bulunarak, gerçek dışı bir algı oluşturmaya çalışmaktadırlar" ifadeleri kullanıldı.

"Kabul edilmez buluyoruz"
Söz konusu iddia ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği ve kaymakamlık yetkilileri tarafından Gebze Dağıtım Merkezi'ndeki çalışma ortamının, işçi sağlığı ve ürün güvenliği gibi tüm alanlarda baştan sonra denetleme yapıldığının belirtildiği açıklamada, işçi sağlığı ve çalışma koşullarının tamamen güven altında olduğuna dikkat çekildi. Açıklama, şöyle devam etti:
"Buna rağmen, bu grup içinde yer alan 9 kadın tarafından, insan onurunu ve haysiyetini hiçe saymak suretiyle, gerçek dışı birtakım iddialar ortaya atılmaktadır. Hali hazırda depoda emekleriyle görev yapmakta olan 114 kadın çalışanın, toplamda Us Grup’ta bulunan 741 kadın çalışanın bu ithamlarla hem sosyal hem de aile yaşantılarında utandırılarak zan altında bırakılmasını kabul edilemez buluyoruz. Bu kişilerin tüm uyarılara rağmen gerçek dışı karalama çalışmalarını sürdürmeleri nedeniyle gerek UsGrup Lojistik Taşımacılık Paketleme ve Temizlik Hizmetleri, gerekse hizmet verilen şirket tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunularak süreç yargıya taşınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı
YEREL HABERLER Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı
Hürriyet, işçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Hürriyet, işçilerle bir araya geldi
Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştu
AFAD deprem haftasında vatandaşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER AFAD deprem haftasında vatandaşı bilgilendirdi
Kocaeli’de 52 bin 200 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 52 bin 200 adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ...
'Kentimi Tanıyorum' yarışmasında ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER 'Kentimi Tanıyorum' yarışmasında ödüller sahiplerini ...
Çayırova’da kontrollü normalleşme sürecinde denetim ekibi artırıldı
YEREL HABERLER Çayırova’da kontrollü normalleşme sürecinde denetim ...
Avluburun'a mahalle konağı ve düğün salonu yapılacak
YEREL HABERLER Avluburun'a mahalle konağı ve düğün salonu yapılacak
Cinsel taciz iddiasının ardından eylem
YEREL HABERLER Cinsel taciz iddiasının ardından eylem
Büyükakın: "Balyanoz Koyu yeni cazibe merkezi olacak"
YEREL HABERLER Büyükakın: "Balyanoz Koyu yeni cazibe merkezi olacak"
Ürün dağıtımında tutunduğu kamyondan düşüp yaralandı
YEREL HABERLER Ürün dağıtımında tutunduğu kamyondan düşüp yaralandı
Başiskele'de Covid-19 denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de Covid-19 denetimleri sürüyor
Kocaeli'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kocaeli'de kaza: 1 yaralı
Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar tamamlanacak
YEREL HABERLER Gebze'deki imar uygulamaları yılsonuna kadar ...
Judocular milli takım kampı için Tunus’ta
YEREL HABERLER Judocular milli takım kampı için Tunus’ta
Başkan Kocaman vatandaşlara maske uyarısı yaptı
YEREL HABERLER Başkan Kocaman vatandaşlara maske uyarısı yaptı
Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın kıyafetleri çıktı
YEREL HABERLER Fünye ile patlatılan sırt çantasından kadın ...
Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
YEREL HABERLER Otoparka bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Yüzde 95 zammı davullu zurnayla kutladılar
YEREL HABERLER Yüzde 95 zammı davullu zurnayla kutladılar
Öğretmenler elleriyle ördü, Türkiye'nin en soğuk ilçesine gönderdi Bin 400 kilometreye uzanan kardeşlik köprüsü Öğretmenler, Türkiye’nin en soğuk ilçesindeki çocukları elleriyle ördükleri atkı ve berelerle ısıttılar
YEREL HABERLER Öğretmenler elleriyle ördü, Türkiye'nin en soğuk ...
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından Mustafa Reşit Akçay: "Bizden emin olsunlar" Erman Güraçar: "Toparlanacağız"
YEREL HABERLER Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından Mustafa ...
Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi tarafından pompalı ile vuruldu
YEREL HABERLER Elinde bıçakla gittiği iş yerinde husumetlisi ...
Çalıştığı iş yerine gelen husumetlisini pompalı tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerine gelen husumetlisini pompalı ...