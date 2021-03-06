Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi

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Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, kaçak imalathaneye yapılan baskında tank içerisinde yaklaşık 15 ton, piyasaya sürülmeye hazır halde ise 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Başiskele ilçesinde bulunan bir imalathanede etil alkol üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ruhsatı ve üretim izni olmayan imalathaneye baskın yapan polis, tank içerisinde yaklaşık 15 ton, piyasaya sürülmeye hazır halde ise 1200 şişe sahte etil alkol ele geçirdi. Polis, bir kişi hakkında adli işlem başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU

2021-03-06 02:11:32



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