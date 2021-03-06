Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor Zorlu yollarda hem zamanla yarışıp, hem de hayat kurtarıyorlar Kadın ambulans şoförleri direksiyon başında yollara meydan okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor Zorlu yollarda hem zamanla yarışıp, hem de hayat kurtarıyorlar Kadın ambulans şoförleri direksiyon başında yollara meydan okuyor

İHA

Kocaeli'de ambulans sürücüsü olarak görev yapan kadın sağlık personelleri, hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Yoğun trafikte önemli bir görev üstlenen kadınlar, hem ambulans kullanıyor hem de hastalara müdahale ederek hayat kurtarıyor.

Bu kadınlar hayat kurtarmak için direksiyon sallıyor Zorlu yollarda hem zamanla yarışıp, hem de hayat kurtarıyorlar Kadın ambulans şoförleri direksiyon başında yollara meydan okuyor

Kocaeli'de ambulans sürücüsü olarak görev yapan kadın sağlık personelleri, hayat kurtarmak için zamana karşı yarışıyor. Yoğun trafikte önemli bir görev üstlenen kadınlar, hem ambulans kullanıyor hem de hastalara müdahale ederek hayat kurtarıyor.

Kocaeli İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görev yapan 4 kadın sağlık personeli, çeşitli zorluklara rağmen genellikle erkeklerin yaptığı ambulans şoförlüğünü, meslek edindi. Uzun yıllar ambulansların arka kabininde paramedik ve acil tıp teknisyeni (ATT) olarak çalışan kadınlar, daha sonra ileri sürüş teknikleri eğitimi alarak, yoğun trafikte önemli bir görev üstlenmeye başladı. Yıllardır gelen anonsları duyar duymaz hızlıca istasyondan çıkan kadın ambulans sürücüleri, hayat kurtarmak için yollarda zamana karşı yarışıyor.

"Kadın olduğumuz için gidip, gidemeyeceğimizi sordu"
14 yıldır Kocaeli 112'de çalıştığını söyleyen Nazlı Türkan, 8 yıldır aktif olarak ambulans sürdüğünü kaydetti. 4 yıldır da mesleğe yeni başlayan kişilere eğitim verdiğini dile getiren Türkan, "Belli bir süre arka kabinde çalıştıktan sonra sürücü olmaya karar verdim. Bu sonuçta sadece erkeklerin değil, kadınların da yapabileceği bir meslek" dedi.
İl dışı nakiller yaptıklarını belirten Türkan, "Geçtiğimiz günlerde nakil sırasında hasta yakını, 'siz mi kullanacaksınız?' 'gidebilecek misiniz?' diyerek tedirgin oldu. Bizde, 'sıkıntımız yok, gidebiliriz' deyip onu teselli ettik. Kadın olduğumuz için gidip, gidemeyeceğimizi sordu. Kadınların istediği zaman başaramayacağı hiçbir şey yoktur" ifadelerini kullandı.

"Bir cana giderken, başka bir cana zarar vermiyoruz
10 yıldır Kocaeli 112’de çalıştığını ve 2 yıldır da ambulans şoförlüğü yaptığını söyleyen Elvan İnce, "Bütün eğitimlerimizi tamamladık. Önce ileri sürücülük eğitimi alıyoruz ondan sonra sürücülük yapabiliyoruz. Ambulans şoförlüğü, mesleğimizin bir parçası. İşimi tam anlamıyla yapabilmek için şoförlük yapıyorum. Bizim işimiz hayat kurtarmak. En hızlı ve sorunsuz şekilde, bir cana giderken başka bir canlıya zarar vermeden mesleğimi sürdürüyorum" dedi.

"Ambulans kullanmak cinsiyet meselesi değil"
İnce, mesleğini severek yaptığını kaydederek, çevredeki vatandaşların da takdirini topladığını söyledi. İnce, "Ambulans kullanmak, cinsiyet meselesi değil. Kadınların da bu işi yapabileceklerini düşünüyoruz ve aktif olarak ambulans şoförlüğü yaparak bunu gösteriyoruz" diye konuştu.

"Gebze’nin tek kadın ambulans şoförüyüm"
10 yıldır sahada sağlık personeli olarak çalışan, son 2 yıldır da Gebze ilçesinin tek kadın ambulans şoförü olarak görevini sürdüren Pelin Karaçay, "Ben 2011 yılında sürücülüğe başladım ama daha sonra ara verdim. Erkeklerin trafikte agresif tavırlarından dolayı ve kadınlarında trafikte aktif olması gerektiğini düşündüğüm için böyle bir şeye başladım. İşimi çok seviyor ve zevkle sürdürüyorum. Bizim bölgede kadın sürücü bulmak çok zor, ben de böyle bir şeye kalkıştım. Burada da alkışlanarak karşılanıyoruz bu yüzden çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Alkışlarla karşılanıyoruz"
Kendisini direksiyon başında görenler tarafından hayranlıkla karşılandığını anlatan Karaçay, "Bir kere gece geç saatte yakıt almaya gittiğimizde yakıt görevlisi çok şaşırmıştı ve çay ikram etmek istemişti. Bunu garipsemiştim, aynı zamanda nazik davranışı çok hoşuma gitmişti. Teyzeler ve amcaların bizi görünce alkışlamaları bize mutluluk veriyor" dedi.

Direksiyon başında 16 yıl
16 yıldır ambulans şoförlüğü yapan İsmihan Alparslan, "Direksiyon üzerine yaklaşık 16 yıldır hem şoför, hem de sağlıkçı olarak çalışıyorum. Her işin bir zorluğu vardır. Yorucu ama zevkli bir şey. Her hasta bizim için motivasyon kaynağı. Özellikle gittiğimiz hastaya yardımımız dokunuyorsa, acısını ve ağrısını hafifletebiliyorsak, bu bizim için gerçekten büyük bir motivasyon. Kadın erkek ayrımı bana saçmalık olarak geliyor" diye konuştu.

Kadınların sürücülüğünün çok fazla eleştirildiğine dikkat çeken Alparslan, sözlerini şöyle noktaladı:
"Erkeklere kıyasla kadınlar çok daha dikkatli araç kullanıyor. Bence bu yüzden sorun çıkıyor. Galiba birazda egemen toplum olarak erkek baskın olduğu için kadınların araba kullanmalarını istemiyorlar. Erkek sürücüler ilk başlarda bizi görünce şaşırıyorlardı fakat şimdi alıştılar"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi atık lastikleri geri dönüştürüyor
Okuma yarışmasının başvuru süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Okuma yarışmasının başvuru süresi uzatıldı
Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet, yönetmen koltuğuna oturdu
Pazar günü de ulaşım hizmeti verilecek
YEREL HABERLER Pazar günü de ulaşım hizmeti verilecek
Veresiye vermeyen market görevlisini darbetti
YEREL HABERLER Veresiye vermeyen market görevlisini darbetti
Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"
YEREL HABERLER Şener Söğüt: "Körfez'in 450 milyon TL borcu ödendi"
Türkiye, bu uygulamalarla tarımda devrime hazırlanıyor Topraksız tarım hem üreticiye, hem de tüketiciye ilaç oluyor
YEREL HABERLER Türkiye, bu uygulamalarla tarımda devrime ...
Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte 'etil alkol' ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak imalathaneye baskın: 15 ton ve 1200 şişe sahte ...
Kocaeli’de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de tonlarca kaçak etil alkol ele geçirildi
Kıraathanenin deposunda çıkan yangın, binayı küle çevirdi
YEREL HABERLER Kıraathanenin deposunda çıkan yangın, binayı küle ...
Piknik tüpü patladı, depo alev alev yandı
YEREL HABERLER Piknik tüpü patladı, depo alev alev yandı
Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 gözaltı İşçilerin halayla başladıkları eylem gözaltıyla sona erdi İşçileri kovmakla tehdit edip, taciz ediyorlarmış
YEREL HABERLER Yolu kapatan işçilere polis müdahalesi: 14 ...
Gölcük’te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı
YEREL HABERLER Gölcük’te 64 öğrenciye ücretsiz tablet dağıtıldı
İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak
YEREL HABERLER İSU, şehir merkezinde çalışma yapacak
Bu belediyede o gün kadınlar çalışmayacak
YEREL HABERLER Bu belediyede o gün kadınlar çalışmayacak
Sanat Akademisi genç yeteneklerini arıyor
YEREL HABERLER Sanat Akademisi genç yeteneklerini arıyor
Ormanya, cumartesi günleri de açık
YEREL HABERLER Ormanya, cumartesi günleri de açık
Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik firmasından açıklama
YEREL HABERLER Kadın işçilerin taciz iddiasında bahsi geçen lojistik ...
Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı
YEREL HABERLER Barışma teklifini reddeden eşini satırla yaraladı
Hürriyet, işçilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Hürriyet, işçilerle bir araya geldi
Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Söğüt afet gönüllüleriyle buluştu
AFAD deprem haftasında vatandaşı bilgilendirdi
YEREL HABERLER AFAD deprem haftasında vatandaşı bilgilendirdi
Kocaeli’de 52 bin 200 adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 52 bin 200 adet makaron ele geçirildi
Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs ...