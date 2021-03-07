Donanmanın merkezinden "Love Erdoğan" desteği

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Amerika'da yapılan provokasyona karşı başlatılan akıma, Türk donanmasının merkezi konumundaki Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde led ekranlara "Love Erdoğan" yazılarak destek verildi.

New York’ta led ekranlara yansıtılan “Stop Erdoğan” ilanları sonrasında Türkiye'de birçok kentte led ekranlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vermek için aynı mesaj ile donatılmaya başlandı. Bu kapsamda Türk donanmasına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde de led ekranlar "Love Erdoğan" mesajları ile süslendi. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in talimatı ile hazırlanan mesaj, ilçe meydanı konumundaki Anıtpark'ta bulunan led ekranlara yansıtıldı.

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