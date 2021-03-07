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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Robotik kodlama yeni nesli geleceğe hazırlayacak

İHA

Robotik kodlama yeni nesli geleceğe hazırlayacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, meslek edindirme kurslarında açtığı robotik kodlama atölyeleri ile gençleri geleceğe teknolojik donanımlarla hazırlanmasını sağlayacak.
Cumhuriyet'in 100. yılına kadar Kocaeli genelinde tüm okullarda Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) ile kodlama ve robotik eğitim atölyesi kuracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yetişkinleri de unutmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları’nda(KOMEK)son teknoloji imkânlarla hazırlanan KODELİ sınıfları ile de başta üniversite öğrencileri olmak üzere, isteyen tüm vatandaşlara eğitim vermeye başladı. Alanında uzman usta öğreticiler öncülüğünde verilen kodlama ve robotik eğitimlerinde kursiyerler, algoritma ve akış diyaframlarının temellerini ve Mblock programlama eğitimlerini alıyor.
Hazırlanan programlarla yeteneklerini geliştiren kursiyerler aldıkları eğitimden oldukça memnun olduklarını dile getirdiler. Gençleri yeniçağın talep ettiği niteliklerle donatmayı amaçlayan KODELİ projesi, basamaklarıyla hedefine ilerlemeye devam edecek. Proje kapsamında gençlere yönelik verilecek destekler arasında atölyelerin kurulumu, öğrenci eğitimi, yetenekli öğrencilerin tespiti, eğitmen eğitimi, sosyal web platform kurulması, ileri düzeyde eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilecek yarışmalar da yer alacak.

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