Kocaeli'de kentin yüksek kesimleri kar ile kaplandı

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Kocaeli’nin yüksek kesimleri, dün gece başlayan kar yağışı sonrasında yeniden beyaz örtü ile kaplandı.

Kocaeli’de dün akşam saatlerine aniden düşen hava sıcaklığı sonrasında kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı sonrasında kentin yüksek kesimleri beyaz örtü ile kaplandı. Yer yer 10 santimetrenin üzerine çıkan kar kalınlığı sonrasında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yol açma ve tuzlama çalışmaları yaparak ulaşımın aksamasını önledi.

Öte yandan, Kocaeli’nin kayak merkezi olan Kartepe’de ise kar kalınlığı son yağışla birlikte 60 santimetreye ulaştı.

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