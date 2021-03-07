Kartepe beyaza büründü

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Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA) KOCAELİ´nin yüksek kesimleri etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kartepe ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayak merkezine giden yollar yeniden karla kaplanırken zirvede bulunan kayak merkezinde kar kalınlığı önceki kar yağışıyla birlikte biriken karla 63 santime ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Kartepe´nin birçok bölgesinde eşsiz manzaralar oluştu. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda bir olumsuzluk yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU

2021-03-07 15:24:08



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