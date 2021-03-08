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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı

İHA

Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı rahatladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin seferlere başladığı Hat 525S ile Gebzelilerin ulaşımı kolaylaştı. Muhtarlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talebi ile seyahat süresini 80 dakikadan 35 dakika düşüren Hat 525S’i devreye aldık. Böyle vatandaşlarımızın seyahat süresini kısaltmış olduk" dedi.
Gebze Beylikbağı bölge halkı ve muhtarlarından gelen talep üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatı ile Gebze ile Darıca ilçeleri arasında ulaşımı kolaylaştıran Hat 525S seferlerine başlamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletmesi sağlanan 525S numaralı otobüs hattının güzergahı, KBB otobüs garajı, Yavuz Selim Mahallesi, Ulus Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Osmangazi Marmaray, Darıca Marmaray, Sırasöğütler Mahallesi, Farabi Hastanesi ve Darıca Millet Bahçesi olarak belirlendi. Toplamda ortalama seyahat süresi 40 dakika olan hat günde 10 gidiş 10 geliş olmak üzere 20 sefer düzenleyecek. Gebzeli vatandaşları tek vasıta ile Marmaray tren istasyonları, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Darıca Millet Bahçesine ulaştıran ilk otobüs olma unvanını taşıyan Hat 525S, bölge sakinleri tarafından kullanılmaya başlandı.

"Seyahat süresini kısalttık"
Gebze ilçesi Yavuz Selim, Ulus, Hürriyet ve Beylik Bağı mahallelerinin muhtarları ile bir araya gelen Başkan Büyükakın, "Gebze'mizin Yavuz Selim, Ulus, Hürriyet ve Beylikbağı mahallerinde yaşayan vatandaşlarımızın Marmaray Tren istasyonlarına, Darıca Farabi Hastanesi’ne ve Darıca Millet Bahçesi’ne ulaşımı uzun sürüyordu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın talebi ile seyahat süresini 80 dakikadan 35 dakika düşüren Hat 525S’i devreye aldık. Böyle vatandaşlarımızın seyahat süresini kısaltmış olduk. Bugün de bir araya geldiğimiz muhtarlarımızda teşekkürlerini ilettiler" şeklinde konuştu.

"Halkımız Marmaray’a tek vasıta ile artık ulaşabilecek"
Darıca sahile ve Marmaray istasyonuna direkt olarak ulaşabilecekleri bir hat talebinde bulunduklarını ifade eden Gebze Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran, "Allah razı olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız bizim talebimize olumlu cevap verdi. Bu bölgedeki halkımız Marmaray’a tek vasıta ile artık ulaşabilecek. Ayrıca Farabi Hastanesine gitmek isteyen vatandaşlarımız da artık daha kısa sürede hastaneye erişebilecek. Ben sizlerin aracılığı ile Başkanımıza şükranlarımı sunuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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