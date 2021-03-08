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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İzmit Belediyesinde bugün sadece erkekler işbaşı yaptı

İHA

İzmit Belediyesinde bugün sadece erkekler işbaşı yaptı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in toplu iş sözleşmesi kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personele izin vermesiyle birlikte, İzmit Belediyesinde bugün sadece erkek personel mesai yaptı.
İzmit Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın personele idari izin verildi. Bu doğrultuda İzmit Belediyesinde bugün sadece erkek personel işbaşı yaptı. Bugün kadınlar olmadan işbaşı yapan erkek personel de, Başkan Hürriyet’in bu kararını desteklerken, "Bugün kadın arkadaşlarımız için de çalışacağız. Onlar için sevindik ama eksikliklerini de hissediyoruz. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

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