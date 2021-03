(Özel haber) ‘Küme düşer’ denilen takım, şimdi play-off mücadelesi veriyor Azimleri ve inançlarıyla en dipten, üst sıralara çıktılar Darıca Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Sert: “Bu takıma sonuna kadar güvenilmesini istiyorum”

Ligin ilk yarısında alınan kötü sonuçlarla birlikte ‘Küme düşer’ yorumları yapılan 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, aldığı başarılı sonuçlarla zirve yarışının iddialı takımlarından biri haline geldi.

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği, ligin ilk yarısında kendilerinden beklenen performansı gösterememesi sonrasında kamuoyunda küme düşeceği düşüncesi konuşulmaya başlandı. Spor otoriterlerinin ümidini kestiği takım, azim ve inançlarını kaybetmeyen teknik heyet ve futbolcuların ortaya koyduğu mücadele sonrasında en dipten üst sıralara tırmanarak zirvenin ortağı oldu. Puan cetvelinde 5. sırada yer alan Darıca Gençlerbirliği, sahaya yansıttığı mücadele hırsı ile kazandığı puanlar sonrasında playoff potasına girmeyi başardı. Büyük çoğunluğu genç sporculardan oluşan Darıca Gençlerbirliği, mücadeleyi sürdürerek playoff ‘taki iddiasını sürdürmeye çalışıyor. Bu kapsamda Darıca Gençlerbirliği, 11 Mart Perşembe günü Halide Edip Adıvarspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Özcan Sert ile birlikte çalışmalar yürüten genç futbolcular, takımdaki gol sorununu aşmayı hedefliyor.



“Deplasman oyununa alıştığımız aşikar”

Takımın başına geçtiği günden itibaren iyi bir hava yakaladıklarını ve deplasman mücadelelerinde daha rahat olduklarını söyleyen Teknik Direktör Özcan Sert, “Kütahyaspor maçından sonra hemen 1 gün izin verip çalışmalara başladık, bu arada 78 günlük bir sürecimiz vardı. Bugün de taktik antrenmanlarımızı yapıp, yarın son rötuşları yapıp, maç öncesi antrenmanıyla perşembe günü en hazır en dinamik, en iyi 11’imizle sahaya çıkacağız. İyi durumdayız, daha da iyi duruma geleceğiz. İnşallah Allah’ın izniyle 3 puan alıp Halide Edip Adıvarspor deplasmanından dönmek istiyoruz. Zorlu bir rakip ama bu oyuncu grubu daha önce zoru başardı. Yine başaracağından eminim. Artık bu sene ben iç saha ve deplasman olayına çok inanmıyorum. Burada da 20 kişi var, deplasmanda da 20 kişi var. Tabii iç sahada psikolojik olarak 3 puan istediğimiz için oyun şablonlarımız ve formatlarımız bozulabiliyor. Deplasmandaki 1 puanı bazen tutmak iradesinde olabiliyoruz ama içeride 3 puanı almak için sonuna kadar çabalıyoruz. O yüzden deplasmanda biraz daha rahat olduğumuz ve deplasman oyununa alıştığımız aşikar. Bundan sonra da bu maçla birlikte bir tane daha deplasmanımız var. 4 maç içeride, 5 deplasmanımız var. Deplasmanda yenilmeme serimiz 8 maç oldu. İnşallah yenilmeme serisini lig sonuna kadar devam ettiririz” dedi.



“Futbol şansı yanımızda değildi”

Geride kalan müsabakalarda çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini ancak bir türlü golü bulamadıklarını dile getiren Sert, “Takımda gol sorunu var. İç sahada oynadığımız son üç maçta 00, 00 ve 01 gibi sonuçlar aldık. Ama bu maçlarda, maçı takip edenler ve iç sahaya gelenler gördüler ki; çok pozisyona girdik. Yani oynadığımız oyunun hakkı 00’lık veya 01’lik sonuçlar değildi. Yüzde yüz pozisyonlar ürettik. Ama futbol şansı yanımızda değildi. Biz öyle algılıyoruz. Bugün de gole yönelik çalışmalarımız var, hafta boyu da gole yönelik çalışmalarımız oldu. Ancak kalan 9 maçta daha önce tamamlayamadığımız gol pozisyonlarını gole çevirip sonuca gitmek istiyoruz. Yetenekli forvetlerimiz var, yetenekli kanat oyuncularımız var. Bunları yapabilecek güç ve beceriye sahipler. Bu nedenle biz onlara güveniyoruz, takımımıza güveniyoruz ve gol sorununu aşacağını düşünüyoruz” diye konuştu



“Küme düşer denilen takım bugün playoff’a oynuyor”

Sene başında takımın başına geçtiklerinde ilk alınan skorların çok olumlu olmadığını vurgulayan Sert, “O süreçte kamuoyunda ‘Transfer yasakları var, genç futbolcular, transfer olmazsa küme düşerler’ gibi bir algı vardı. Ama biz Ender hocamızın oluşturduğu sinerjiyle ve devamında takımımızın üst düzey çalışmasıyla, gerçekten çok efor saf ettiler, yakaladığımız seriyle bugünlere kadar geldik. Küme düşer denilen, imkanları sınırlı denilen takım bugün başkanın, yönetimin, teknik ekibin önderliğinde, oyuncuların müthiş birlikteliğiyle playoff’a oynuyor ve playoff’a da kalacağından sonuna kadar eminiz, inanıyoruz. O nedenle ben bu takıma sonuna kadar güvenilmesini istiyorum. Bu takımın moralinin yüksek tutulmasını istiyorum. Çünkü hepsi genç oyuncular ama hepsi birbirinden yetenekli oyuncular. Hedefimiz tabii ki playoff ve playoff’tan çıkabilmek. Son güne kadar o potada kalmak istiyoruz. Biz bunu başarabileceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.



“Başarıya aç bir takımız”

Takımın genç oyunculardan oluşmasının avantajları olduğunu söyleyen Sert, “Dinamik bir takımız, enerjik bir takımız, mücadele etmeyi seven bir takımız, başarıya aç bir takımız. Teknik ekip de genç, ben gencim, ekibimiz genç, futbolcularla birlikte aynı hedefe yürüyebiliyoruz. Amacımız asla öncelikle maddi hedefler değil, manevi hedefler, kariyer hedeflerimiz var. Bu bizi motive ediyor” ifadelerini kullandı.



Ahmet Kutluer: “Her maç bizim için önemli”

Takım olarak iyi bir mücadele verdiklerini ancak kıl payı kaçırdıkları maçlar olduğunu kaydeden futbolcu Ahmet Kutluer ise şöyle konuştu:

"Önümüzde Halide Edip Adıvarspor maçı var. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Rakibimizi izliyoruz, hocalarımız analizlerini güzel yapıyor. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bugün de taktiksel bir idman var. Bu şekilde devam ediyoruz. Her maç bizim için önemli. Ender hocanın gitmesi tabii ki dengeleri değiştiriyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim; ilk yarıda başladığımız fikstüre göre, ilk yarıdaki aldığımız puanlara göre şu anda daha iyi bir ortalamada gidiyoruz, 2 puan öndeyiz. Şu an bir problem yok. Daha iyi de olabilir. Kıl payı kaçırdığımız maçlar var. Ama tabii ki pes etmek yok. Playoff’ta yerimizi sağlamlaştırabilmek için her hafta bir mücadele var. Biz de elimizden geldiğince bunu devam ettirmeye çalışıyoruz."



Ali Alper Doğan: “Burada iyi bir arkadaşlık, aile var”

Genç bir takıma sahip olduklarını söyleyen başarılı file bekçisi Ali Alper Doğan ise, “Kötü gittiğimiz zamanlar oldu. Bu gençliğin sıkıntısı; kırılgan oluyor kötü gittiği zaman. Ama çok şükür burada güzel bir ortam oldu, herkes birbirine güveniyor. Bu yüzden başarı geldi. Çalışıyoruz, Allah yardım ediyor. İyi gittik, bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Burada iyi bir arkadaşlık, aile var. Bu takıma baktığınızda maddiyattan önce ailevi yapıyı görürsünüz. Hedefimiz şu anda playoff. Daha sonra nasip, eğer playoff da iyi giderse şampiyonluğu hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.



Metin Güler: “Hiçbirimiz maddi beklenti içerisinde değil”

Son olarak maddi beklentilerden daha çok manevi beklenti içinde olduklarını dile getiren takım oyuncularından Metin Güler de, “Takım bence gayet iyi durumda. Ligin ilk yarısında da Kütahyaspor ve Halide Edip Adıvarspor’u da sayarsak, sıkıntılı bir süreçten geçmiştik. O maçtan sonra ciddi bir çıkışa geçerek, takımı playoff potasına kadar da soktuk. Şu an takımın durumu ilk yarıya göre daha iyi ve daha fazla puan topladık. Bence bu önümüzdeki seriyi yeniden yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu durumdan hiçbir şüphem yok. Takım gayet iyi durumda. Bizim daha çok ileriye dönük hedeflerimiz var. Hiçbirimiz maddi beklenti içerisinde değil, daha çok manevi beklentilerimiz var. Hedeflerimize ulaşmak istiyoruz. Takımın hepsinin hedefleri, amaçları var. Bu da hepimizin performansını etkiliyor. Hepimiz ciddi performans artışları yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.