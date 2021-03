Sezonu bitirmeye hazırlanan balıkçılardan uyarı: "Varken yiyelim” Av sezonunun bitimine yaklaşırken başlık tezgahlarına ilgi azaldı

Balıkta av sezonunun sona ermesine sayılı günler kala vatandaşları taze balık dolu tezgahlarına davet eden balıkçı esnafı, "Varken yiyelim" dediler.

Balık av sezonunun bitmesine yaklaşık 1 aylık bir süre kalmasına rağmen balık tezgahlarına talep de her geçen gün azalıyor. Sezonun kapanmasına az bir süre kaldığına dikkat çeken balıkçı esnafı ise vatandaşları balık tüketmeye davet etti. Korona virüs salgınının başından beri yoğun ilgi gören balıklara talebin giderek azaldığını ifade eden balıkçılar, vatandaşlara tezgaha inen taze balıkları sezon bitmeden tüketmeye davet etti.



“En fazla 1 ay daha sezonumuz kaldı”

Balık sezonunun son günlerinde vatandaşlara bol bol balık tüketmeleri konusunda tavsiyede bulunarak Serkan Yalın adlı balıkçı esnafı, “Balıklarımızın fiyatı şu an çokta yüksek değil aslında. Şu an hamsinin fiyatı 30 lira, 25 liraya kadar veriyoruz, mezgit 25 lira, palamut 15 lirayken 10 liraya kadar veriyoruz, çipurayı da 18 den 15 liraya kadar düşüyoruz. Yani bütün balıklarda zaten indirimimizi yapıyoruz. Zaten burada en fazla 1 ay daha sezonumuz kaldı. Bu virüs de varken aslında balık 7 den 70 e insanlarımızın yemesi gerekiyor neden derseniz, bağışıklığı tavan yapıyor balık, bağışıklığı yükseltiyor” dedi.



“15 gün 20 gün sonra bu bolluğu bulamayacak insanlarımız”

Bu yılki balık sezonunun son günlerine yaklaştıklarını ifade eden Yalın, balık fiyatlarının aslında normal seyrettiğini belirterek, “15 gün 20 gün sonra bu bolluğu bulamayacak insanlarımız. Varken yiyelim yani, balığı bol bol tüketmemiz gerekiyor. İnsanlar geliyor buraya 25 liralık balığa insanlar hala düşünüyor yani insanlarda da alım gücü yok mu diye düşünüyorum ama 25 lira da para değil yani şu an. Bir paket sigara 1520 lirayken bir kilo hamsi 25 lira normal fiyatlar yani. İnsanlar gelsin balık yesin, 15 gün sonra zaten bu bolluğu bulamayacak insanlar. İnsanlarımız çocuklarına, yaşlılarına, kendilerine bol bol balık yedirsinler. Balıkta olan vitamin hiçbir şeyde yok” diye konuştu.



“Etin en süperi balıktır”

Gurbette yaşadığını ve balık yemekten vazgeçemediğini belirten Hüseyin Doğan isimli vatandaş ise, “Gurbetçiyim, Fransa’da yaşıyorum. Kaç gün oldu geldiğim balık yemek istiyorum. Tercihim hamsidir. Hamsiyi seviyorum. Onun için geldim dedim balık alayım hamsi yiyeyim. Gurbetçi olduğum halde orada da yiyorum. Ayda bir sefer alıyorum tabi ki buranın tadıyla bir değil orada buzluğa giriyor, haftalıktır, aylıktır. Keşke daha ucuz olsa vatandaş yese. Etin en süperi balıktır. Balık yememiz lazım" şeklinde konuştu.

