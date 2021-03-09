5 DEAŞ şüphelisinden 4'ü serbest bırakıldı

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Kocaeli'de ve İstanbul’da jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre ederek önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdüren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’de 20142019 yılları arasında örgütün silahlı kanadında görev yapan 5 DEAŞ üyesini takibe aldı. Şahısların Kocaeli ve İstanbul’da belirlenen beş ayrı adresine eş zamanlı yapılan operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı. Kocaeli İl jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü sevk edildiği Kocaeli Adliyesinden adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı.

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