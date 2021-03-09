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50 yıllık hayal gerecek oluyor Kartepe’nin zirvesine ulaşımı 14 dakikaya düşecek proje yerli üretime katkı sunacak

İHA

50 yıllık hayal gerecek oluyor Kartepe’nin zirvesine ulaşımı 14 dakikaya düşecek proje yerli üretime katkı sunacak

Kış turizminin önemli noktalarından birisi olan Kartepe’nin zirvesine ulaşımı 14 dakikaya düşürecek teleferik projesi, Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi imkanları ile gerçekleştirilecek. 50 yıllık hayal olan projenin hayata geçirilmesi projesi ile yerli sanayinin gelişimine de katkı sunulacak.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Samanlı Dağları'nın zirvesine kayak merkezine ulaşımın kolaylaştırılması için teleferik projesi hayata geçiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sanayi İş Birliği Projesi (SİP) kapsamında yapılacak ve bin 400 metre yükseklikteki Kartepe’nin zirvesine ulaşımı 14 dakikaya indirecek olan teleferik hattı projesinin tanıtımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı program ile gerçekleştirildi. Programda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları hazır bulundu. Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projenin yerli üretim ile hayata geçirileceğini belirterek, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu tür projeleri hayata geçirmekle öğünmüyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin kendi kaynaklarıyla yapacağız. Aynı zamanda yerli üretimin de açtık. Tramvay projesini de yaparken yabancı firmalar geldi. Ama biz hayır dedik, yerli üreticilerimize yaptıracağız dedik” dedi.

“Türkiye’de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilecek”
Daha sonra konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Her geldiğimde ifade ediyorum, Kocaeli adeta bizim ikinci adresimiz. Bu güzel şehir, Türkiye’nin üretimine yaptığı katkı ile ülkemizin yüz akı illerinden birisi. Neredeyse iki ayda bir yeni bir program için sizlerle bir araya geliyorum. Sanayinin kalbinin attığı Kocaeli’nin her daim yeni yatırımlarla anılması bizlerin yüzünü güldürüyor. Bugün de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olacak bir hizmet modelini tanıtıyoruz. Şehrimizin 50 yıllık hayali olan Kartepe Teleferik Hattı’nı Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tamamen kendi kaynaklarıyla Türkiye’de bir ilk olarak Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Yani Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Kartepe Teleferik Hattı Projesini yerli sanayinin gelişimi için kullanacak” diye konuştu.

“Serbest ticaretin önüne set çekilmesine taraftar olmadık, olmayacağız”
Korona virüs sürecindeki politikalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Varank, “Ülkelerin birbirlerine karşı uyguladıkları korumacılık politikaları tekrar hortladı. Bu trend salgın sonrası da giderek artacak gibi gözüküyor. Karşımızda Covid19 gibi yepyeni bir gerçeklik var. Salgın; siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, her anlamda Dünya’da bütün dengeleri değiştiriyor. Küresel ticaret yavaşladı, tüm dünyada istihdam daraldı, artık ülkelerin kendi kendine yetebilmeleri daha önemli hale geldi. Ülkeler baş gösteren durgunlukla mücadele edebilmek için ithal ürünlere karşı yerli ürün ve sanayilerini koruma politikalarına sıkı sıkıya sarıldılar. Özetle, neredeyse, tersine bir küreselleşme dönemi başlamış oldu. Biz Türkiye olarak hiçbir zaman sınırların kapatılmasına, serbest ticaretin önüne set çekilmesine taraftar olmadık, olmayacağız. Ancak, bu gelişmeleri de elbette yakından izliyor, ülke menfaatlerimiz çerçevesinde politikalarımızı şekillendiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Hepinizin bildiği gibi teleferik hattı Kocaeli’nin 50 yıllık hayali”
Sanayi İş Birliği Projesi (SİP) kapsamında önemli projelerin gerçekleştirildiğini belirten Varank, “Toplam bedeli yaklaşık 3 milyar avro olan Sanayi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilecek diğer kamu ihalelerinin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yerli ve milli rüzgar türbini, radyosonde cihazları, xband meteoroloji radarları inşallah önümüzdeki dönemde yerli imkanlarla geliştirilecek. İşte bugün tanıtımını yaptığımız Kartepe Teleferik Hattı da en önemli Sanayi İş Birliği Projelerimizden bir tanesi olacak. Hepinizin bildiği gibi teleferik hattı Kocaeli’nin 50 yıllık hayali. Hem kısıtlı imkanlar hem bazı teknik sorunlar nedeniyle bu proje bir türlü hayata geçirilemedi. Ama Tahir başkanımız sağ olsun, ‘ben bu teleferiği belediyemizin kaynaklarıyla yaparım’ dedi. Yerli sanayinin önünü açmak için de proje ihalesini Sanayi İşbirliği Programı kapsamında yapma kararı aldı. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ihale için gerekli teknik çalışmaları belediyemiz ile birlikte yürütüyoruz. Sanayi İşbirliği Projesi kapsamında gerçekleşecek bu ihaleyle, teleferik hattının üretiminde yurt içindeki imkan ve kabiliyetlerin azami oranda kullanılacağı bir sanayileşme modeli oluşacak” ifadelerini kullandı.

“İhalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesi’ne dahil edin”
Belediyelere iş birliği çağrısında bulunan Varank, “Ben bu vesileyle tüm belediyelerimize buradan seslenmek istiyorum. Gelin, bu tür ihalelerinizi Sanayi İşbirliği Projesi’ne dahil edin, yerli sanayimizin gelişmesine, ölçek oluşturarak sanayimizin kabiliyet kazanmasına destek olun. Ben bu vizyoner işbirliği için Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanımız Tahir Büyükakın ve ekibini hem tebrik ediyor hem de şükranlarımı sunuyorum. Bazılarının slogandan ibaret belediyeciliğinin yanında AK Belediyelerimiz hem icraatlarıyla hem vizyonlarıyla yıldız gibi parlıyor” dedi.

“Dünya gündemini uzaktan takip eden değil, dünya gündeminde söz sahibi bir ülkeyiz”
Türkiye’nin sanayi teknolojisinde önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Bakan Varank, “Biz Türkiye’yi, kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi yapmakta kararlıyız. İşte savunma sanayinde yakaladığımız başarıların ülkemize kazandırdıkları ortada. Artık dünya gündemini uzaktan takip eden değil, dünya gündeminde söz sahibi bir ülkeyiz. Dünyanın önde gelen ülkeleri, Suriye’nin, Libya’nın ve Dağlık Karabağ’ın kaderini değiştiren SİHA’larımızı konuşuyor. ATAK helikopterimiz, Millî Gemimiz, Eğitim uçağımız, milli seyir füzelerimizle birçok alanda Dünya’nın sayılı ülkeleri arasına girdik” açıklamalarına yer verdi.

Saatte 1 bin 500 kişi taşınması hedefleniyor
Teleferik Derbent ile Kuzuyayla’ya kurulacak iki istasyon arasında yol alacak. Bin 421 metre rakıma çıkacak olan teleferik, İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarası ile yolcuk etme fırsatı verecek. Yaklaşık 5 kilometrelik hat boyunca, saatte 1 bin 500 kişi taşınması hedefleniyor. Hat boyunca 10 kişi kapasiteli 73 kabin çalışacak. Teleferikle yolculuk 14 dakika sürecek. Kuzuyayla’daki zirvede ise tatilciler için konaklama ve restoran alanları, kış ayları için kayak pisti gibi çalışmaların planlamasının devam ettiği öğrenilirken, projenin 2 yıl içinde projenin tamamlanması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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