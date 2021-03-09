Bakan Varank: Bu ülkede terör destekçilerini cici gösteremeyeceksiniz (2)

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ESNAFI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe Teleferik Hattı Projesi'nin tanıtımının ardından İzmit´te esnafı ziyaret etti. Yeni Cuma Camii önünde aracından inen Bakan Varank, Kapanönü Çarşısı'nda bir kuyumcu dükkanına girip esnafla sohbet etti. Yürüyüş Yolu´nda vatandaşları selamlayarak sohbet eden Bakan Varank, daha sonra Leyla Atakan Caddesi´nde bulunan bir taksi durağına girerek taksicilerle sohbet etti.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ

2021-03-09 14:16:26



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