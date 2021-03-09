Tek teker üzerinde trafiği tehlikeye attı

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Kocaeli’de yolda bisikletiyle tek teker üzerinde giden kameralara yansıdı. Hem kendisinin, hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan genç, yürekleri ağza getirdi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit İlçesi Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde akan trafikte bisikletiyle metrelerce tek teker üzerinde giden şahıs kendinin ve çevredeki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar ise olayı gören vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın bisikletiyle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk yaptığı görülüyor.

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